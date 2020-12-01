Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление Ольги Бузовой на проекте «Ледниковый период».

Партнер Бузовой по проекту, фигурист Дмитрий Соловьев, опубликовал в своем Instagram видеозапись номера.

«Для Оли это был и останется особенный номер», — подписал фигурист видео.

В комментариях отметился Губерниев, который подверг критике Бузову.

«Особенный номер неудачницы проекта?! Ты классный и уверенный, но партнер тянет тебя назад, нет развития», — написал Губерниев в комментариях.

Ранее Анна Елисеева, супруга российского биатлониста Матвея Елисеева, поделилась мнением о работе известного комментатора Дмитрия Губерниева.

В «Инстаграме» Анне задали вопрос:«Губерниев – это польза ли вред для спорта?» Супруга спортсмена ответила, что вред для чистого спорта — это допинг, а комментатор нейтрален.