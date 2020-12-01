Рибалта рассказал, почему «Зенит» не купил де Пауля

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, кем интересовались сине-бело-голубые во время летнего трансферного окна.

По словам Рибалты, которые приводит «МатчТВ», Юлиан Дракслер в качестве игрока «Зенита» никогда не рассматривался, как и российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.

Испанец отметил, аргентинец Родриго де Пауль действительно был в сфере интересов клуба, но он слишком дорог для «Зенита».

Ранее Рибалта поделился мнением о том, почему сине-бело-голубые слабо выступают в Лиге чемпионов и чередуют удачные матчи в РПЛ с неудачными.