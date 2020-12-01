Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 17:46,  1 декабря 2020
ФК "Зенит"
0

Рибалта рассказал, почему «Зенит» не купил де Пауля

Рибалта рассказал, почему &#171;Зенит&#187; не купил де Пауля
Хавьер Рибалта. Фото: Официальный сайт "Ювентуса".

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, кем интересовались сине-бело-голубые во время летнего трансферного окна.

По словам Рибалты, которые приводит «МатчТВ», Юлиан Дракслер в качестве игрока «Зенита» никогда не рассматривался, как и российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.

Испанец отметил, аргентинец Родриго де Пауль действительно был в сфере интересов клуба, но он слишком дорог для «Зенита».

Ранее Рибалта поделился мнением о том, почему сине-бело-голубые слабо выступают в Лиге чемпионов и чередуют удачные матчи в РПЛ с неудачными.

Кроме того, спортивный директор петербургского «Зенита» поделился мнением о покупке у каталонской «Барселоны» бразильца Малкома.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров