В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Брюгге» в ранге несомненного фаворита, а сейчас команда Семака едет на «Ян Брейдел» в качестве андердога — на это потребовалось всего лишь четыре матча.

На пресс-конференции главный тренер обещает борьбу, но не забывает упомянуть травмированных и других отсутствующих. В любом случае, если «Зенит» не добьется нужного результата, на послематчевой пресс-конференции мы получим шаблонные ответы и оправдания. Но на самом деле проблемы «Зенита» глубже, чем отсутствие Ловрена, Караваева или травмированный пах Дзюбы.

Во-первых, моральное состояние команды уже точно ниже среднего. Многие игроки наверняка мысленно провожают Семака в последний тренерский путь, а кому-то, как, например, Дзюбе, ухода нынешнего наставника очень хотелось бы. Посмотрите комментарий Артема после матча с «Лацио» и все поймете — Дзюба уже не видит в Семаке лидера, а видит лишь временную фигуру. Не исключено, что он такой не один. А учитывая, как мечется Семак с передачей капитанской повязки из рук в руки, его авторитет только падает.

А что с авторитетом Дзюбы? Вроде все нормально, в команде вряд ли найдется ханжа, который попрет против капитана: перестанет жать ему руку и будет доказывать остальным, как стыдно должно быть Артему. Но вот сам Дзюба явно перегорел. После мощной игры с «Краснодаром» форвард решил, что все всем доказал, но одного победного гола недостаточно, чтобы негативно настроенные фанаты резко забыли о твоем хоум-видео и снова стали воспринимать тебя как спасителя страны, как это было в 2018-м. Сейчас Артем совсем не поход на лидера «Зенита», и от «дзюбозависимости», о которой раньше так много говорили, ничего не осталось. Может, это подходящее время, чтобы уйти?

До сих пор непонятно, как в коллективе относятся в Далеру Кузяеву, который треть чемпионата искал себе клуб получше в другом чемпионате и торговался по зарплате. Пока футболисты «Зенита» рубились с «Ростовом», ЦСКА и «Спартаком», Кузяев пытался понять, хочет ли он играть в условной «Валенсии» за меньшие деньги, чем в «Зените», или все же лучше остаться в Петербурге. В итоге выбрал второе, но в коллективе такое прощают далеко не всегда. Кузяеву остается только радоваться, что он действительно полезен команде на поле.

Как видим, психологических проблем в команде примерно столько же, сколько у одного Виктора Васина, а именно очень много. И пока «Зенит» не разберется хотя бы с какой-то частью, об улучшениях в игре даже при оптимальном составе можно не думать.