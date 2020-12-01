Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил о планах встретиться с президентом МОК Томасом Бахом, чтобы обсудить возможность включения ММА в олимпийскую программу.

По словам Хабиба, включение ММА в Олимпиаду — одна из главных его задач на ближайшие пару лет, и он уже работает в этом направлении. Боец отметил, в ближайшее время у него будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета.

«Единственный вопрос — в жестокости вида спорта. На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения, ММА я думаю, что, если он войдет в программу Олимпиады, он будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу», — сказал Хабиб, слова которого приводит Sputnik Узбекистан.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.