Председатель совета директоров «Уралхима» и отец новичка команды «Хаас» Никиты Мазепина Дмитрий Мазепин поделился мнением о переходе своего сына в команду Формулы-1.

По словам Мазепина-старшего, он очень рад за своего сына, который потратил 15 лет, чтобы дойти до своей мечты.

«Он начал, когда ему было 6 лет, сейчас ему 21 год. Это были 15 трудных лет. Я рад за него, он молодец, горжусь им. Я думаю, он прошел все категории — картинг, «Формулу-3», «Формулу-2» и теперь «Формула-1» — логичное завершение», — сказал Мазепин-старший, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что российский пилот Никита Мазепин в сезоне-2021 будет представлять команду «Хаас» в Формуле-1. Во вторник, 1 декабря, американский коллектив официально объявил о подписании контракта с молодым гонщиком.