Аналитик Бен Noxville Стинуизен поделился своим мнением относительно киберспортивной сцены в Dota 2. Он заявил, что выход ещё одной организации из дисциплины являет причиной плохой работы разработчиков Valve с игрой.

За последние семь лет Valve полностью провалилась в привлечении инвестиций и развитии профессиональной сцены Dota 2. Если Valve хочет, чтобы Dota 2 оставалась на плаву еще хотя бы несколько лет, нужно что-то менять. Если она хочет, чтобы игра развивалась, придется поменять еще больше. Судя по всему, ни у кого нет ни желания, ни возможности заниматься этими переменами прямо сейчас.

Аналитик также добавил, что именно из-за размытости стратегических планов от разработчиков киберспортивная сцена потеряла ещё одну команду Ninjas in Pyjamas.

Ранее Бен Noxville Стинуизен рад новым обновлениям дисциплины, однако обратил внимание на необходимость отслеживать обещания разработчиков. Стинуизен считает, что сообщество должно пристально следить за действиями Valve и дальше.