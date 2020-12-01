Агентство Gracenote опубликовало обновленный рейтинг ведущих клубов Европы Euro Club Index.

В первой десятке рейтинга произошло лишь одно изменение, которое касается десятой позиции: «Манчестер Юнайтед» поднялся на две строчки и идет десятым. Лучшим клубов Европы остается мюнхенская «Бавария». За ней следуют английский «Ливерпуль», каталонская «Барселона», английский «Манчестер Сити», мадридские «Реал» и «Атлетико», французский «Пари Сен Жермен», лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

Лучший, по версии агентства, российский клуб, петербургский «Зенит», опустился на три места и в данный момент идет на 43-й строчке. Московский «Локомотив» занимает 62-е место, московский ЦСКА — 73-е, «Краснодар» — 93-е. «Спартак» остался на 99-м месте.