Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону. Инфографика Nevasport.

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону. Инфографика Nevasport.

В Контиолахти (Финляндия) пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Соревнования будут проходить 3-го, 5-го и 6 декабря.

В четверг состоятся две спринтерские гонки: в 15:30 по московскому времени на старт выйдут мужчины, им предстоит пробежать 10 километров; в 18:30 в борьбу вступят женщины, которых ждет дистанция 7,5 километров.

В субботу состоится мужская гонка преследования на 12,5 километров, старт запланирован на 15:20.

В 17:45 женщины пробегут эстафету четыре круга по 6 километров.

В воскресенье эстафету пробегут мужчины, старт назначен на 14:45 по московскому времени, дистанция — четыре круга по 7,5 километров.

В 17:15 состоится гонка преследования у женщин на 10 километров.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов Кубка мира, чтобы сократить количество перемещений спортсменов и обезопасить их в период пандемии коронавируса.