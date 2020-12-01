Московский ЦСКА сообщил о заключении соглашения с российским форвардом Никитой Сошниковым до конца сезона-2021/22.

27-летний хоккеист будет выступать за армейцев под 44-м номером.

Отметим, Никита Сошников перешел в армейский клуб из уфимского «Салавата Юлаева» в результате обмена на защитника Михаила Науменкова.

Нападающий провел в Континентальной хоккейной лиге 169 матчей, в которых набрал 102 (47+55) очка. В прошедшем сезоне Сошников стал лучшим снайпером уфимской команды, забив 27 голов в 58 встречах. В нынешнем регулярном чемпионате на счету Сошникова 17 (4+13) очков в 21 матче. Помимо «Салавата Юлаева» форвард выступал в составе «Торонто» и «Сент-Луис» в НХЛ и за команду АХЛ «Торонто Марлис».