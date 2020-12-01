Шопина исключили из основного состава сборной России

Российский биатлонист Юрий Шопин исключен из основного состава национальной команды.

Изменение в список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2020/21 опубликовано на сайте Министерства спорта России.

Отметим, Шопин не принимал участия в первом этапе Кубка России, который прошел в Ханты-Мансийске.

Ранее Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, сообщил, что Евгений Гараничев может принять участие в спринте на этапе Кубка России в Увате. Гонка состоится в субботу, 5 декабря.