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  • 20:33,  1 декабря 2020
Биатлон
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Шопина исключили из основного состава сборной России

биатлон
Фото: Союз биатлонистов России

Российский биатлонист Юрий Шопин исключен из основного состава национальной команды.

Изменение в список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2020/21 опубликовано на сайте Министерства спорта России.

Отметим, Шопин не принимал участия в первом этапе Кубка России, который прошел в Ханты-Мансийске.

Ранее Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, сообщил, что Евгений Гараничев может принять участие в спринте на этапе Кубка России в Увате. Гонка состоится в субботу, 5 декабря.

Напомним, Гараничев был включен в состав сборной России на первые этапы Кубка мира в Контиолахти, но покинул Финляндию и вернулся в Тюмень. Он не был допущен до гонок, так как контактировал с Антоном Бабиковым, заболевшим коронавирусом.

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