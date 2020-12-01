Шопина исключили из основного состава сборной России

Российский биатлонист Юрий Шопин исключен из основного состава национальной команды.
Изменение в список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2020/21 опубликовано на сайте Министерства спорта России.
Отметим, Шопин не принимал участия в первом этапе Кубка России, который прошел в Ханты-Мансийске.
Ранее Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, сообщил, что Евгений Гараничев может принять участие в спринте на этапе Кубка России в Увате. Гонка состоится в субботу, 5 декабря.
Напомним, Гараничев был включен в состав сборной России на первые этапы Кубка мира в Контиолахти, но покинул Финляндию и вернулся в Тюмень. Он не был допущен до гонок, так как контактировал с Антоном Бабиковым, заболевшим коронавирусом.
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