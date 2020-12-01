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  • 20:33,  1 декабря 2020
Бокс/MMA
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Волков о бое с Оверимом: Иду разрушать надежды следующего соперника

Волков о бое с Оверимом: Иду разрушать надежды следующего соперника
Александр Волков. Фото: https://www.instagram.com/volkov_alex

Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков поделился ожиданиями от поединка с голландцем Алистером Оверимом.

«Чем больше они в себе уверены, тем меньше у них потом оправданий. Иду разрушать надежды следующего соперника. Скоро увидимся», – написал Волков в своем Instagram.

Отметим, бой между Александром Волковым и Алистаром Оверимом возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 6 февраля в Лас-Вегасе.

24 октября на UFC 254 Волков нокаутировал Уолта Харриса. Оверим 5 сентября победил Аугусто Сакаи.

Напомним, бой Александра Волкова и Алистара Оверима изначально должен был пройти 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге, однако россиянин снялся с турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем. В файт-карде турнира Волкова заменил другой россиянин-тяжеловес — Алексей Олейник, который уступил Овериму техническим нокаутом.

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