Волков о бое с Оверимом: Иду разрушать надежды следующего соперника

Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков поделился ожиданиями от поединка с голландцем Алистером Оверимом.

«Чем больше они в себе уверены, тем меньше у них потом оправданий. Иду разрушать надежды следующего соперника. Скоро увидимся», – написал Волков в своем Instagram.

Отметим, бой между Александром Волковым и Алистаром Оверимом возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 6 февраля в Лас-Вегасе.

24 октября на UFC 254 Волков нокаутировал Уолта Харриса. Оверим 5 сентября победил Аугусто Сакаи.