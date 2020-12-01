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  • 20:33,  1 декабря 2020
Футбол
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Станцию метро в Неаполе переименуют в честь Марадоны вслед за стадионом

Марадона
Диего Марадона. Фото: https://www.instagram.com/maradona

Cтадион итальянского «Наполи» «Сан-Паоло» в скором времени будет переименован в честь скончавшегося экс-форварда клуба Диего Марадоны.

Об этом сообщает Tutto Napoli со ссылкой на Radio Kiss Kiss. По информации источника, встреча с «Ромой» стала для неаполитанцев последней на стадионе с прежним названием. Отмечается, что уже к матчу «Наполи» с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы, который состоится 10 декабря, стадион будет носить имя легенды клуба.

Также мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что в мае 2021 года одна из станций метрополитена в Неаполе также будет переименована в честь Марадоны. На станции будет организована выставка в память об аргентинце.

Напомним, Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.

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