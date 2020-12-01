Бывший форвард московского «Спартака» Андре Шюррле вместе с экс-игроком «Баварии» Марио Гетце планирует вложить деньги в компанию, которая производит каннабис.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, берлинская фирма, основанная в 2018 году, выращивает каннабис в медицинских целях. Этот бизнес является законным в Германии. Отмечается, что помимо Гетце, соинвесторами могут стать участник группы The Black Eyed Peas Will.i.am, модель Стефани Гизингер и экс-полузащитник сборной Германии Деннис Аого.

Напомним, последним клубом в карьере Шюррле стала дортмундская «Боруссия», из которой он и был арендован в «Спартак». В середине июля 2020-го «Боруссия» объявила о расторжении контракта с футболистом. Одной из причин стала высокая зарплата Шюррле: полузащитник получал около 7 миллионов евро в год и был одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.