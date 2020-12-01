Футболисты казанского «Рубина» отправятся в Сочи, где будут базироваться до конца матчей российской премьер-лиги в 2020 году.

«Сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой, которая установилась в Казани с конца ноября», — гласит сообщение клуба.

По прогнозам синоптиков, температура в Казани в декабре опустится до -17 градусов.

В чемпионате России казанскому «Рубину» осталось провести три встречи — 5 декабря в Москве с «Локомотивом», 13 декабря в Саранске с «Тамбовом» и 17 декабря в Грозном с «Ахматом». После 16 туров команда Леонида Слуцкого занимает в таблице девятое место.

Напомним, в рамках 16-го тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0.