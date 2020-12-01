В заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года женская сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Турции со счетом 2:1.

Матч группы A, который прошел в турецком городе Манавгат. В составе российской команды по голу забили Анна Беломытцева на 29-й минуте и Марина Федорова на первой добавленной к первому тайму минуте.

Напомним, женская сборная России ранее гарантировала себе второе место в группе, которое дает право побороться за путевку на чемпионат Европы 2022 года в стыковых матчах. Чтобы попасть на турнир напрямую, россиянкам нужно попасть в тройку лучших команд, занявших вторые места в группе.

В финальном этапе женского Евро, который пройдет, в июле 2022 года, примет участие 16 команд.