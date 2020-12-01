Российский тренер по лыжным гонкам и муж лыжницы Татьяны Сориной Егор Сорин прокомментировал статью шведского Expressen, в которой предполагается, что спортсменка принимает запрещенные препараты.

По словам Сорина, статья написана дилетантом, который просто захотел поднять шумиху в интернете, набрать лайки и клики. Тренер считает, что статья абсолютно непрофессиональна, а некоторые вещи, на которые указал автор, были ложными. Сорин отметил, то, что РУСАДА с весны не проводит тестирования – это не так, ведь по ходу межсезонья брались допинг-тесты несколько раз даже у молодежной группы. Он добавил, что Татьяна Сорина тоже сдавала тест.

«По поводу Тани – естественно, он предположил очень глупо, хотя бы поинтересовался бы, как Татьяна тренировалась. Знал бы, что 11 марта она родила и 10 ноября только закончила кормить ребенка. Если бы он такой информацией располагал, у него бы даже предположения не возникло, что Таня может что-то принимать», — сказал Егор Сорин, слова которого приводит Eurosport.

Напомним, в рамках мини-тура в Руке Сорина сначала стала четвертой в классической разделке, проиграв бронзовому призеру 0,1 секунды, затем заняла второе место в гонке преследования. Её опередила только титулованная норвежка Тереза Йохауг.