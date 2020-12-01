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  • 20:34,  1 декабря 2020
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Стал известен состав «Локомотива» на матч с «Зальцбургом» в ЛЧ

Стал известен состав «Локомотива» на матч с «Зальцбургом» в ЛЧ
Эдер. Фото: instagram.com/ederlopesoficial

Тренерский штаб московского «Локомотива» огласил состав команды на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

В основном составе команды сыграют Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Серкейра Мурило, Мацей Рыбус, Слободан Райкович, Виталий Лысцов, Станислав Магкеев, Виталий Лисакович, Антонио Эдер и Зе Луиш.

Запасные: Коченков, Савин, Сильянов, Петухов, Мухин, Титков, Иосифов, Игнатьев, Рыбчинский, Камано, Миранчук, Жемалетдинов.

На данный момент «железнодорожники» идут на третьем месте в турнирной таблице группы А, набрав три очка после трех туров. Возглавляет таблицу мюнхенская «Бавария» (12), «Атлетико» (5) — второй, «Ред Булл Зальцбург» (1) — четвертый.

Главным рефери станет турецкий судья Али Палабийик, его ассистентами станут его соотечественники Джейхун Сесигюзель и Шеркан Олгюнкан. Резервный арбитр – Арда Кардешлер. За ВАР будут отвечать Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван.

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