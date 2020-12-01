Главные спортивные события декабря — в традиционном обзоре от Nevasport.

«Зенит» — «Спартак»

В последнем перед уходом на новогодние каникулы туре петербуржцы на «Газпром Арене» примут команду Тедеско. В этой игре должно определиться, кто лучше готов к борьбе за чемпионство. Будем надеяться, что снова не увидим ничью, а судьи не станут главными героями встречи.

СКА — ЦСКА

Армейское дерби в декабре — зрелище уже традиционное. Пока московская команда сильно опережает подопечных Брагина в таблице Запада, но победа СКА 22 декабря в Петербурге может помочь хозяевам поправить ситуацию.

«Зенит» — «Бавария», ЦСКА — «Зенит»

На «Сибур Арене» тоже ожидается мощная встреча: команда Хави Паскуаля снова вышла на победную серию Евролиге, и если сине-бело-голубые подойдут к игре с одним из лидеров в том же состоянии, то есть шанс попасть в тройку к началу 2021-го. Нужно всего-то обыграть «Баварию» дома 16 декабря и ЦСКА в Москве 18-го числа.

Чемпионат России по фигурному катанию

В этому году ЧР будет проходить в Челябинске с 22 по 27 декабря. Место на главном турнире страны себе обеспечили Анна Щербакова, Александра Трусова, Анна Фролова, Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Елизавета Нугуманова, Станислава Константинова, Станислава Молчанова и Валерия Шульская. А вот Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева пока под вопросом — им стоит показать лучшее выступление на 5-м ЭКР в Казани.

Геннадий Головкин — Камил Шеремета

GGG возвращается — больше года ему понадобилось после поединка с Деревянченко, у которого Геннадий забрал пояс IBF и IBO. Пояс IBF Головкин и будет защищать с поляком Шереметой, подинок с которым не получалось организовать очень долго.

Леон Эдвардс — Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев ворвался в UFC с тремя мощнейшими доминантными победами. Настолько доминантными, что восстанавливаться в перерывах между боями практически не пришлось: на три поединка у Чимаева ушло чуть больше двух месяцев, а между первым и вторым боем — 10 дней. Хамзат тут же взлетел в топ-15 рейтинга полусредневесов, а в соперники получил Леона Эдвардса. Если Чимаев справится с британцем, то вполне может претендовать на титульный бой с Камару Усманом, который уже наверняка нервничает.