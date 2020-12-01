Бой Петра Яна и Стерлинга в UFC могут перенести на 13 февраля

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян может подраться с ямайским бойцом Алджамейном Стерлингом 13-го или 20 февраля.

Об этом сообщил тренер Стерлинга Рэй Лонго. По словам Лонго, он полагает, что соперником останется Ян, и рассматривается 13 февраля и 20 февраля.

«Но думаю, что выберут 13 февраля. Так я слышал. Но я могу путать, потому что Крис Уайдман, вроде, дерется 13 февраля», – сказал Лонго, слова которого приводит Allboxing.