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  • 23:09,  1 декабря 2020
Бокс/MMA
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Бой Петра Яна и Стерлинга в UFC могут перенести на 13 февраля

Бой Петра Яна и Стерлинга в UFC могут перенести на 13 февраля
Пётр Ян. Фото: UFC

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян может подраться с ямайским бойцом Алджамейном Стерлингом 13-го или 20 февраля.

Об этом сообщил тренер Стерлинга Рэй Лонго. По словам Лонго, он полагает, что соперником останется Ян, и рассматривается 13 февраля и 20 февраля.

«Но думаю, что выберут 13 февраля. Так я слышал. Но я могу путать, потому что Крис Уайдман, вроде, дерется 13 февраля», – сказал Лонго, слова которого приводит Allboxing.

Напомним, Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в июле 2020 года. Россиянин одержал досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо. 12 декабря должна была состояться первая защита Яном чемпионского пояса, но бой был отменен из-за проблем россиянина.

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