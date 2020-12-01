Новый президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов рассказал о новом проекте системы трансферов.

По словам Чопозова, ему хотелось бы внедрить новый устав трансферов и агентов в системе фигурного катания. Функционер отметил, возрастная категория российских спортсменов — это цель и мечта, агенты бы работали с самого раннего возраста, с юниоров, и все было бы по-другому.

Чопозов заявил, что у него есть стопроцентная гарантия, что это будет работать. Он уверен, что фигуристы и тренеры забудут о многих проблемах. Глава петербургского ФФКК добавил, тренерам не надо будет думать о том, как у них завтра сложится день со спортсменами.

Чопозов также рассказал, что в контрактах будет много пунктов, проект будет презентоваться в апреле.

«Есть система: тренер — спортсмен — агент. У тренера со спортсменом будет общий гонорар, который будет делиться», — сказал Чопозов, слова которого приводит Sport24.

Ранее Чопозов рассказал, как к нему относятся в ФФККР. По словам Чопозова, недавно состоялся исполком ФФККР, на котором обсуждались в том числе и дела в Санкт-Петербурге. Некоторые представители Федерации выразили своё недовольство.