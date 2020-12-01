Рублев: Медведев провел сезон лучше меня, это даже не обсуждается

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, кто провел лучший сезон — он или Даниил Медведев.

По словам Рублева, Медведев провел сезон лучше него, и это даже не обсуждается. Рублев отметил, Медведев намного выше его в рейтинге, а если бы Рублев провел лучший сезон, чем Медведев, то он был бы выше по рейтингу.

«Плюс полуфинал «Большого шлема», плюс победа на «Мастерсе» и победа на итоговом. Это не сравнится даже близко», — сказал Рублев, слова которого приводит YouTube-канал «Мяч Поинт».