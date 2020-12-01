Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 23:09,  1 декабря 2020
Теннис
0

Рублев: Медведев провел сезон лучше меня, это даже не обсуждается

Рублев: Медведев провел сезон лучше меня, это даже не обсуждается
Андрей Рублев в финале SPb Open. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, кто провел лучший сезон — он или Даниил Медведев.

По словам Рублева, Медведев провел сезон лучше него, и это даже не обсуждается. Рублев отметил, Медведев намного выше его в рейтинге, а если бы Рублев провел лучший сезон, чем Медведев, то он был бы выше по рейтингу.

«Плюс полуфинал «Большого шлема», плюс победа на «Мастерсе» и победа на итоговом. Это не сравнится даже близко», — сказал Рублев, слова которого приводит YouTube-канал «Мяч Поинт».

Напомним, Медведев завершил сезон-2020 на четвертой строчке мирового рейтинга АТР. Перед Итоговым чемпионатом он завоевал трофей на «Мастерсе» в Париже (Франция). Андрей Рублев занял восьмую позицию в мировом рейтинге.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров