Официальный сайт английского «Ньюкасл Юнайтел» сообщил, что выездная встреча 11-го тура английской премьер-лиги против бирмингемской «Астон Виллы» не состоится в намеченную дату 4 декабря.

Отмечается, несколько футболистов и членов персонала «Ньюкасла» заразились коронавирусом и отправились на самоизоляцию. При этом тренировочную база «Ньюкасла» закрыли, чтобы предотвратить распространение болезни.

В итоге «Ньюкасл» обратился в Премьер-лигу с просьбой о переносе матча. Новая дата игры будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что в «Ньюкасле» обнаружили два новых положительных теста на коронавирусную инфекцию.

Отметим, в России на утро вторника, 1 декабря, зафиксировано 26 338 новых случаев заболевания коронавирусом.