«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и почти лишился шансов на выход в евровесну. Однако это не значит, что пора уничтожать команду Николича — она точно заслужила пару комплиментов.

Во-первых, давайте вспомним, кем мы видели Николича, когда серба назначали в «Локомотив». Ноунейм из Венгрии, чего он добьется с «Локо»? Николич пока ничего не добился, но доказал, что он не просто ноунейм, а ноунейм, который умеет как минимум достойно работать с командой и не плыть в совершенно новом для него мире. В течение сезона серб не ныл, как один тренер из Петербурга, не истерил, как известный немецкий наставник, и не психовал, получая одну за одной красную карточку, как знакомый вам доморощенный краснодарский тренер. Николич просто ставил перед собой максимальные задачи, а выходило то, что выходило.

Главное: Николич и правда не пенял на проблемы в составе, хотя их куда больше, чем в том же «Зените». Стартовый состав на игру с «Зальцбургом» вселяет ужас, но вряд ли здесь можно предъявить какие-то претензии к тренеру. Единственное, в чем его можно упрекнуть, Райкович в основе: Николич почему-то беззаветно верит в своего возрастного друга. Но и здесь можно найти логику. Понятно, что Райкович покупался не совсем по футбольным причинам, а сейчас, когда в команде не осталось нормальных футболистов, тренеру пришлось выпускать Слободана. Да только вот любой игрок молодежки справился бы куда лучше.

И все же «Локомотив» в игре с «Зальцбургом» смотрелся достойнее, чем «Зенит» и «Краснодар» в любом матче в этой ЛЧ. Сопоставить здесь можно только матч «Краснодар» — «Ренн», но «Зальцбург» уровнем повыше французов. Да, два позорнейших провала в обороне, но это индивидуальные ошибки. С Райковичем давно всем все понятно, а Мурило ошибается не так часто. В конце концов, в обороне время от времени позорятся и топовые защитники.

Нужно подчеркнуть, что в заголовке речь именно о команде Николича и именно о тренере — уважать стоит их, по руководству клуба по-прежнему есть куча сомнений. Ведь именно руководство прямым образом причастно к тому положению «Локомотива», которое есть у него сейчас: переполненный лазарет, седьмое место в РПЛ, чисто агентские трансферы. Возможно, невыход в 1/8 финала Лиги чемпионов — даже неплохо, отдельным руководителям будет нечем козырять перед СМИ и болельщиками, мол, при Семине не могли, а при Николиче смогли. А кто его нашел? То-то же.

Да, железнодорожники снова не смогли выйти в весеннюю часть, но неплохо показал себя Антон Миранчук, который забил и «Баварии», и «Атлетико», и «Зальцбургу». Вполне возможно, его продадут вслед за братом в хороший европейский клуб (как и брата, за мелочь). Кто из россиян в «Зените» или «Краснодаре» успел показать себя? Таких просто нет. Поэтому если предварительная совокупная оценка по итогам пяти туров для петербуржцев и южан — 2 из 10, то «Локомотиву» можно смело ставить четверку.