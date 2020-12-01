Главный тренер роттердамского «Фейеноорда» Дик Адвокат объявил, что завершит свою карьеру в конце нынешнего сезона.

По словам Адвоката, он знает, что уже говорил об этом раньше, но на этот раз его уже не получится удержать, и ближайшие месяцы точно станут для него последними в качестве клубного тренера. Адвокат добавил, что «Фейеноорд» — отличное место для ухода на пенсию.

«Надеюсь и верю, что мы сможем добиться успеха до этого момента», — сказал Адвокат, слова которого приводит пресс-служба «Фейеноорда».

В данный момент клуб из Роттердама занимает четвертое место в таблице чемпионата Голландии, отставая от идущего на первом месте «Аякса» на пять очков. В группе Лиге Европы, где также играет ЦСКА, команда идет второй.