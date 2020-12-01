Леннокс Льюис заявил о желании возобновить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что может возобновить боксерскую карьеру.

«Конечно, могу! Похоже, это очень весело. Взгляните на Майка Тайсона. Он много чем занимался по жизни, знает, как развлечь людей. Если поступит подходящее предложение, я могу вернуться. Были разговоры, что со мной хочет подраться Риддик Боуи, так что у нас еще есть незаконченное дело», — сказал Льюис, слова которого приводит Talksport.

Отметим, Ленноксу Льюису в данный момент 55 лет.