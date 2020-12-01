Андраде: Моя игра очень опасна для стиля боя Шевченко

Бывшая чемпионка UFC Джессика Андраде прокомментировала слова президента UFC Даны Уайта о том, что она сможет конкурировать с чемпионкой наилегчайшего веса Валентиной Шевченко.

По словам Андраде, Дана был очень мил в своих комментариях о ней, и она думает, что он прав, и бразильянка действительно станет проблемой для Шевченко.

«Я очень уважаю ее, знаю, что она внушительная чемпионка, и ее очень трудно победить, Но я считаю, что моя игра очень опасна для ее стиля боя», – сказала Андраде, слова которой приводит BJPenn.

Напомним, чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко одержала победу над Дженнифер Майей в со-главном поединке турнира UFC 255.

Андраде в предыдущем поединке победила Кэтлин Чукагян.