Бывший чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд может возобновить карьеру и провести бой против британца Гленна Маккрори.

По словам Маккрори, они с Холифилдом договорились о бое во время телефонного разговора.

«Эвандер убегал от меня 30 лет, а теперь наконец-то набрался храбрости. Думаю, бой состоится в апреле. Я разговаривал с Джо Брауном и Джимом Фриманом из Bare Knuckle Boxing, и они хотят поставить его на O2 в апреле», — сказал Маккрори, слова которого приводит talkSPORT.

Отметим, свой последний поединок 58-летний Холифилд провел в 2011 году.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что может возобновить боксерскую карьеру. Ленноксу Льюису в данный момент 55 лет.