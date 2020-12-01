В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» дома потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» со счетом 1:3.

В составе гостей дубль оформил Мергим Бериша, который отличился на 28-й минуте и на 41-й минуте с передачи Секу Койта. Еще один гол на счету Карима Адейеми на 81-й минуте встречи.

Единственный мяч в составе железнодорожников забил Антон Миранчук на 79-й минуте с пенальти.

После пяти туров команда Марко Николича идет на четвертом месте в группе А, имея в активе три очка. Подопечные Джесси Марша располагаются одной строчкой выше с четырьмя очками.

В параллельной встрече сыграют мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико», матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Локомотив» проведет 9 декабря на выезде против «Баварии», «Зальцбург» в этот же день примет «Атлетико».