В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» дома одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 2:0.

В составе хозяев по мячу забили Дентиньо на 57-й минуте и Манор Соломон на 82-й минуте.

Примечательно, что оба футболиста вышли на замену: бразилец — на 25-й минуте вместо Жуниора Мораеса, а израильтянин — на 74-й минуте вместо Тайсона.

После пяти туров команда Луиша Кастру идет на втором месте в группе В, имея в активе семь очков. Подопечные Зинедина Зидана располагаются одной строчкой ниже с таким же количеством очков.

В параллельной встрече играют менхенгладбахская «Боруссия» и миланский «Интер», матч начался в 23:00 по московскому времени.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 9 декабря на выезде против «Интера», «Реал» в этот же день примет «Боруссию».