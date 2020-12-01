Бой Чимаева с Эдвардсом отменили — у британца коронавирус

Поединок между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом отменен.

Как сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани, у британца положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось и о болезни Чимаева, но в команде шведа информацию опровергли.

Отмечается, что бой Чимаев – Эдвардс может быть перенесен на начало 2021 года.

Бой Чимаева с Леоном Эдвардсом должен был пройти в рамках турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе 19 декабря.

Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.