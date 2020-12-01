Бой Чимаева с Эдвардсом отменили — у британца коронавирус

Поединок между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом отменен.
Как сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани, у британца положительный тест на коронавирус.
Ранее сообщалось и о болезни Чимаева, но в команде шведа информацию опровергли.
Отмечается, что бой Чимаев – Эдвардс может быть перенесен на начало 2021 года.
Бой Чимаева с Леоном Эдвардсом должен был пройти в рамках турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе 19 декабря.
Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.
Ранее Уайт рассказал, кто из бойцов отказался драться с Чимаевым. Хамзат долго не мог найти соперника на следующий бой в промоушене UFC, поскольку одержал три победы за 66 дней, пропустив от соперников всего два удара, а сам нанес почти 200. От боя с Чимаевым отказались Дэмиэн Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман.
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