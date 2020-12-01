Мазепин перешел в «Хаас», ЦСКА подписал Сошникова, «Локомотив» вылетел из ЛЧ. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.

Россиянин Мазепин подписал контракт с «Хаасом» и будет выступать в Формуле-1

Российский пилот Никита Мазепин в сезоне-2021 будет представлять команду «Хаас» в Формуле-1. Во вторник, 1 декабря, американский коллектив официально объявил о подписании контракта с молодым гонщиком.

Медведева пропустит этап Кубка России в Москве

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве в период с 5 по 8 декабря.

Стал известен следующий соперник Олейника в UFC

Российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник назвал имя своего следующего соперника.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Сошниковым

Московский ЦСКА сообщил о заключении соглашения с российским форвардом Никитой Сошниковым до конца сезона-2021/22.

Экс-тренер «Зенита» Адвокат объявил о завершении карьеры

Главный тренер роттердамского «Фейеноорда» Дик Адвокат объявил, что завершит свою карьеру в конце нынешнего сезона.

Леннокс Льюис заявил о желании возобновить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что может возобновить боксерскую карьеру.

58-летний Холифилд возобновит карьеру и подерется с британцем Маккрори

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд может возобновить карьеру и провести бой против британца Гленна Маккрори.

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу», вылетев из Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» дома потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» со счетом 1:3.

«Шахтер» одолел «Реал» и сохранил шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» дома одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 2:0.