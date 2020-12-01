Мазепин перешел в «Хаас», ЦСКА подписал Сошникова, «Локомотив» вылетел из ЛЧ. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.
Россиянин Мазепин подписал контракт с «Хаасом» и будет выступать в Формуле-1
Российский пилот Никита Мазепин в сезоне-2021 будет представлять команду «Хаас» в Формуле-1. Во вторник, 1 декабря, американский коллектив официально объявил о подписании контракта с молодым гонщиком.
Медведева пропустит этап Кубка России в Москве
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве в период с 5 по 8 декабря.
Стал известен следующий соперник Олейника в UFC
Российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник назвал имя своего следующего соперника.
ЦСКА объявил о подписании контракта с Сошниковым
Московский ЦСКА сообщил о заключении соглашения с российским форвардом Никитой Сошниковым до конца сезона-2021/22.
Экс-тренер «Зенита» Адвокат объявил о завершении карьеры
Главный тренер роттердамского «Фейеноорда» Дик Адвокат объявил, что завершит свою карьеру в конце нынешнего сезона.
Леннокс Льюис заявил о желании возобновить карьеру
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что может возобновить боксерскую карьеру.
58-летний Холифилд возобновит карьеру и подерется с британцем Маккрори
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд может возобновить карьеру и провести бой против британца Гленна Маккрори.
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу», вылетев из Лиги чемпионов
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» дома потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» со счетом 1:3.
«Шахтер» одолел «Реал» и сохранил шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» дома одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 2:0.
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