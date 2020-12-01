Игрок команды Gambit Esports Абай H0bbit Хасенов поделился своими мыслями о форме команды и её перспективах на онлайн-турнира по CS:GO DreamHack Masters Winter 2020. Киберспортсмен признался, Что коллектив находится в отличной игровой форме и каждый игрок уверен в себе.

Сейчас мы просто в хорошей форме, атмосфера в команде отличная, все очень уверенны в своих силах. Этим составом мы работаем уже полгода, так что мы заслужили эту победу. Команда серьезно постаралась. Мы играем очень много. Был месяц, когда у нас вообще не было выходных.

H0bbit также заявил, что ростер хочет победить в данном турнире, однако одной из причин, которая может повлиять на результат, может стать отсутствие крупного опыта выступления среди коллективов подобного уровня.

DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона проходит с 30 ноября по 6 декабря. На онлайн-турнире сражаются 16 коллективов за призовой фонд в размере 150 000 долларов. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.