Twitch-канал видеоблоггера и стримера Ивана Kyivstoner Колыхалова был заблокирован платформной. Владелец канала прокомментировал данное событие, назвав себя «рыцарем-рецидивистом».

Классика, третий раз уже. Можно считать, что я уже рыцарь-рецидивист. Я не знаю, за что откинули. Я запретки не базарил, но было много типов, которые базарили. Так бывает.

За 2020 год Kyivstoner уже дважды получал блокировку, причём происходило это сравнительно недавно. Сперва в середине осени, а затем в конце лета.

Стример является большим поклонником команды Natus Vincere и много раз принимал активность с коллективом и организацией на различных событиях. Колыхалов стал широко известен публике после участие в коллективе «Грибы».

Блогер любит киберспорт и игры. Ранее директор компании CD Projekt RED, которая занимается разработкой одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 Адам Кичиньский поделился информацией о мультиплеере в игре. Он заявил, что над этим продуктом работает сторонняя команда и он будет считаться отдельным продуктом.