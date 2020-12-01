23-летний киберспортсмен Владимир Chappie Кузьменко стал тренером команды Team Empire по Dota 2. Данная информация появилась на официальном сайте коллектива. Спортивный директор Александр StrangeR Соломонов прокомментировал возращение киберспортмена в ряды «Имперцев».

Chappie отлично разбирается в игре. Крайне редко можно найти тренера, который имеет опыт выступления на профессиональной сцене на роли керри, в этом плане нам повезло. На данный момент перед Владимиром стоит задача построения и подготовки команды к предстоящему сезону DPC. Я считаю, у Chappie большой потенциал как у тренера, и я рад, что он снова в нашей команде!

Директор также заявил, что мысли о приглашении Кузьменко в роли тренера возникали и ранее, однако именно в текущим момент взгляды руководства и игрока сошлись в одной точке и, поэтому работа внутри коллектива должна проходить намного эффективнее.

Chappie уже выступал на Team Empire в периоде с 2017 до 2018 года и за это время успел выиграть множество чемпионатов и турниров.