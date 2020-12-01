В рамках онлайн-турнира DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона прошёл матч между Heroic и Team Spirit. Коллектив Мартина stavn Люнда обыграл своих соперников со счётом 2-0 в упорной борьбе на второй карте.

Mirage: Heroic 16 — 9 Spirit

16 — 9 Nuke: Heroic 28 — 26 Spirit

Матч был очень напряжённым и закончился только после нескольких серий овертаймов. Примечательно, что первая половина Nuke закончилась для Team Spirit со счётом 12-3 в свою пользу.

Лучшим игроком матча по статистике стал датский киберспортсмен Мартин stavn Люнд, сыгравший с KD 77-53 (+19) и общим рейтингом HLTV 1.33. Худшим же игроком стал россиянин Борис magixx Воробьёв с KD 42-53 (-11).

Матч проходил в полуфинале верхней сетки группы А, Team Spirit упали в нижнюю часть и 3 декабря в 15-00 по московскому времени будут играть матч на вылет против Cloud9, которые сегодня одолели ENCE с сухим результатом.

DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона проходит с 30 ноября по 6 декабря. На онлайн-турнире сражаются 16 коллективов за призовой фонд в размере 150 000 долларов. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.