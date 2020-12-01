Игрок команды Team Spirit Виктор somedieyoung Оруджев дал интервью Кристоферу Get_RiGhT Алесунду после матча с Heroic в рамках онлайн-турнира DreamHack Maters Winter 2020 по CS:GO. Киберспортсмен признался, что его коллектив планирует стать лучшим в мире.

Наша команда все еще полна энергии. Мы хотим стать лучшей командой в мире, сильнейшими игроками в CS:GO. Для меня Counter-Strike — вся моя жизнь. Я начал играть, еще когда мне было три года. В гараже моего отца был компьютерный клуб. Я даже не помню то время, но тогда я уже играл, а к шести годам начал выступать на LAN в CS 1.6.

Somedieyoung также рассказал, о том что главным болельщиком во время матчей, которая всегда верила и поддерживала юного игрока была его мать.

Этим вечером на DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона прошёл матч между Heroic и Team Spirit. Коллектив Мартина stavn Люнда обыграл своих соперников со счётом 2-0 в упорной борьбе на второй карте.

DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона проходит с 30 ноября по 6 декабря. На онлайн-турнире сражаются 16 коллективов за призовой фонд в размере 150 000 долларов. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.