Киберспортмен в Dota 2 Илья Illidan Пивцаев поделился своим мнением о том, что необходимо изменить Valve в своей игре для того, чтобы имел смысл возвращаться в дисциплину. Пивцаев назвал три причины, исправив которые, разработчики бы привлекли больше заинтересованных игроков. Данной информацией киберспортсмен поделился в интервью «Чемпионату».

Меня в игре не устраивает, не поменяется от слова совсем, а это 3 вещи. Первая: поощрение соло игры и, по сути, убийство пати рейтинга для хай ммр игроков в одной из самых командных игр в мире. Вторая: исключение ролей на рейтинге, где игра на своей роли как раз имеет самое большое значение. Третья: Valve не хочет активно вмешиваться в какие-то проблемные дота ситуации, пока всё не выйдет из-под контроля.

Illidan также обратил внимание на то, что несмотря на эти проблемы Valve являются лучшим релизером игр, которые влияют на киберспорт и их взаимодействие с игроками киберспортсмену нравится больше, чем диктатура Riot.

Ранее Пивцаев на своей личной трансляции сравнил свою игру с Лассе MATUMBANAN Урпалайненом, а также высказался про офлейнера Evil Geniuses Романа RAMZEs Кушнарёва. Илья считает, что пик своей формы проходил для киберспортсмена гораздо лучше, чем у Романа.