Киберспортивная организация Evil Geniuses закроет и продаст свой состав по CS:GO и уже ищет покупателя. Данная информация появилась на сайте Metaratings.

Инсайдеры также поделились информацией о том, что руководство организации считает нецелесообразным держать состав с текущими условиями онлайн-турниров и коронавирусной пандемии.

Evil Genuises вошла на рынок CS:GO в начале осени 2019 года и за это время коллектив выиграл множество различных турниров, став чемпионом на StarSeries & i-League CS:GO Season 8, а в 2020-м победил в американском финале BLAST Premier: Spring 2020 и на cs_summit 6.

Примечательным является тот факт, что на протяжении всего этого времени ростер игроков не менялся, что является достаточно редким результатом для многих коллективов. В данный момент EG занимают 12 место в рейтинге лучших команд мира по версии HLTV.

Состав Evil Geniuses выглядит следующим образом: