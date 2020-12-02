Noxville не доволен политикой Valve к Dota 2

H0bbit про Gambit: Все очень уверенны в своих силах

Kyivstoner про бан на Twitch: Классика, третий раз уже

Chappie присоединился к Empire в роли тренера

Heroic одолела Spirit на DreamHack Masters

Somedieyoung: Для меня CS — вся моя жизнь

Игрок команды Team Spirit Виктор somedieyoung Оруджев дал интервью Кристоферу Get_RiGhT Алесунду после матча с Heroic в рамках онлайн-турнира DreamHack Maters Winter 2020 по CS:GO. Киберспортсмен признался, что его коллектив планирует стать лучшим в мире.

Illidan назвал три причины, почему не вернётся на про-сцену в Dota 2

Киберспортмен в Dota 2 Илья Illidan Пивцаев поделился своим мнением о том, что необходимо изменить Valve в своей игре для того, чтобы имел смысл возвращаться в дисциплину.

Инсайдер: EG ищут покупателя на CS:GO-ростер