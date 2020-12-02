Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на новость о том, что Евгения Медведева пропустит заключительный этап Кубка России по фигурному катанию.

«Надеюсь, Евгении разрешат выступать на чемпионате России, если она будет здорова. В таком случае беспокоиться не стоит. А если она и его пропустит, то сезон для неё будет закончен», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «RT на русском».

Она подчеркнула, что остается надежда, что чемпионат мира состоится. В таком случае если Медведева не выступит на чемпионате России, то не сможет попасть в сборную и досрочно завершит сезон.

Напомним, в текущем сезоне Медведева ещё не принимала участие в соревнованиях. После контрольных прокатов она объявила о возвращение в группу Этери Тутберидзе, затем восстанавливалась после травмы. В ноябре стало известно, что она сдала положительный тест на коронавирус.