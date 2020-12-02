Открытый чемпионат Австралии 2021 года должен стартовать 8 февраля.

Французское издание L’Equipe рассказала, в каком формате должен проходить карантин перед турниром, согласованный Федерацией тенниса Австралии и правительством штата Виктория.

Игроки должны будут прибыть в Мельбурн не позже 17 января, и до 31 января они будут находиться на карантине. Тренировочный режим в это время будет ограничен пятью часами в день, в которые входит и работа на корте, и спортивный зал, и восстановительные процедуры. Остальное время теннисисты проведут в изоляции.

Спарринг-партнеры будут закреплены за игроками на весь период карантина, тренироваться можно будет только с ними. Сопровождать спортсмена сможет на тренировках сможет только один человек из его команды.

Во время карантина тесты на коронавирус будут проводиться пять раз: в первый, третий, седьмой, 10-й и 14-й дни.

Уточняется, что все вышеуказанные рекомендации лишь предварительны — Australian Open 2021 по-прежнему могут отменить.