Людвиг Хольмберг, шведский журналист Expressen, объяснил, почему написал статью с предположением, что российская лыжница Татьяна Сорина употребляет допинг.

«Я принял решение написать эту колонку, потому что про Сорину в Руке было много разговоров. Люди говорили у неё за спиной. И у них были подозрения. Я хотел описать ситуацию, к которой мы пришли: сейчас невозможно добиться в спорте большого, неожиданного прогресса без того, чтобы тебе не задавали вопросов», — заявил Хольмберг, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что допинговый скандал на чемпионате мира в Зеефельде доказал, что тестирование на самом деле неэффективно. По слом журналиста, использовать переливание крови и избегать наказания возможно и сейчас.

«Я никогда не обвинял Сорину в допинге. Но я написал, что понимаю подозрения людей, когда 26-летняя спортсменка вот так преображается, ещё и учитывая всю ситуацию с антидопингом», — добавил журналист.

Он признал, что тоже испытывает подозрения, но надеется, что Сорина не пользуется запрещенными методами. По мнению журналиста, его материал привлек в России больше внимания, чем в Швеции.

«Мне писали некоторые российские болельщики. Но, мне кажется, они не читали целиком моего материала. И ещё я понятия не имею, каким образом он был переведён и преподнесён в российских СМИ», — сказал Хольмберг.

Напомним, Сорина стала второй по итогам мини-тура в Руке, проиграв только Терезе Йохауг. Проршлый сезон россиянка пропустила из-за беременности.