«Зенит» в выездном матче встретится с бельгийским «Брюгге» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Ян Брейдель» будет проходить сегодня, 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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«Зенит» подошел к игре с серьезными кадровыми потерями: помочь команде не смогут травмированные Вячеслав Караваев и Вендел, а также перебравший желтых карточек защитник Деян Ловрен. Кроме того, под вопросом участие Артема Дзюбы.

Обслуживать встречу будет голландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. В роли его ассистентов выступят Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервным рефери назначен Аллард Линдхут.