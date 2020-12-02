Ледовый дворец Санкт-Петербурга, на котором хоккейный клуб СКА проводит домашние матчи, закрыт после концерта Басты.

27 и 28 ноября Баста провел два концерта в Петербурге, после которых пользователи социальных сетей возмутились несоблюдением мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса. В связи с этим было принято решение отменить все массовые мероприятия в Ледовом дворце.

После проверок Роспотребнадзор закрыл арену, и теперь СКА не знает, где проводить домашние встречи. Предполагается, что матчи будут перенесены на арену дворца спорта «Юбилейный».

Стоит отметить, что в те же дни на арене «Юбилейного» тоже проходили концерты, там выступала группа Би-2.