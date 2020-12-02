Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что приобрёл промоушен Gorilla Fighting Championship. По информации СМИ, сумма сделки составляет примерно 1 миллион долларов.

«Да, я стал 100-процентным владельцем лиги», — сказал Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

Также СМИ писали, что лига сменит название на Eagle Fighting Championship. Турниры будут проводиться не только в России и странах СНГ, но и на Ближнем Востоке. Возможно также проведение соревнований в США.

Ранее должность почётного президента лиги Gorilla Fighting Championship занимал Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба. В июле 2020 года он скончался из-за последствий коронавируса.

Напомним, Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. В октябре он завершил карьеру, но существует вероятность, что россиянин вернется в октагон.