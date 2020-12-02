Российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, за кого болеет в фигурном катании.

«Всегда болею за русских. А индивидуально – ни за кого. Как-то нужно следить за этим видом спорта, чтобы разбираться. Я же только смотрю за этой темой, когда они на Олимпиадах выступают. И за Медведеву болею, и за Загитову…» — сказал Малкин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Хоккеист добавил, что знает о серьезной конкуренции между спортсменками и о том, какие скандалы происходят на этом фоне.

«У них там серьезная «Санта-Барбара», — подытожил Малкин.

Напомним, Загитова не соревнуется с декабря прошлого года, так как взяла паузу в карьере. Медведева в сентябре вернулась в группу Этери Тутберидзе, но из-за травм еще не принимала участие в соревнованиях.