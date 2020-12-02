Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд вызвал на поединок экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

Недавно 54-летний Тайсон провел выставочный бой с 51-летним Роем Джонсоном. Поединок завершился вничью.

По словам Холифилда, он уже пытался провести бой с Тайсоном, но получил с его стороны только отговорки.

«Теперь я понимаю, почему он хотел устроить бой, прежде чем думать о боксе со мной. Рой Джонс был хорошим соперником для Майка, но бой со мной был бы большим событием. Единственный бой, который кто-то хочет видеть, это бой между нами», — заявил Холифилд, слова которого приводит mmafighting.com.

Боксер подчеркнул, что не видит никаких причин, по которым не стоит проводить поединок. Он призвал Тайсона подписать контракт и выйти на ринг.

Напомним, Тайсон и Холифилд встречались друг с другом дважды. В 1996 году победил Холифилд, а по итогам следующего поединка Тайсон был дисквалифицирован за укус соперника за ухо.