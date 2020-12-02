Боец ММА Чон Чхан Сон, известный как «Корейский Зомби», заявил о желании подраться с россиянином Забитом Магомедшариповым и ждет его согласия на бой.
«Это бой, который приблизит меня к титульному поединку. Более того, хочу еще раз попытаться проявить себя против одного из самых горячих бойцов в дивизионе и доказать, что я все еще способен соревноваться на высшем уровне», — заявил Чон Чхан Сон, слова которого приводит MMA Junkie.
«Корейский Зомби» подчеркнул, что поймет решение Забита, если тот откажется от поединка.
Напомним, 29-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА при одном поражении.
В октябре текущего года «Корейский Зомби» потерпел поражение от американца Брайана Ортеги в рамках турнира UFC Fight Island 6.
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