Боец ММА Чон Чхан Сон, известный как «Корейский Зомби», заявил о желании подраться с россиянином Забитом Магомедшариповым и ждет его согласия на бой.

«Это бой, который приблизит меня к титульному поединку. Более того, хочу еще раз попытаться проявить себя против одного из самых горячих бойцов в дивизионе и доказать, что я все еще способен соревноваться на высшем уровне», — заявил Чон Чхан Сон, слова которого приводит MMA Junkie.

«Корейский Зомби» подчеркнул, что поймет решение Забита, если тот откажется от поединка.

Напомним, 29-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА при одном поражении.

В октябре текущего года «Корейский Зомби» потерпел поражение от американца Брайана Ортеги в рамках турнира UFC Fight Island 6.