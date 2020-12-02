В России на утро среды, 2 декабря, зафиксировано 25 345 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 589 человек скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 26 882 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 77,2 миллиона тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 347 401 случай заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 830 349 человек, еще 41 053 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 5 191 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 648 новых случаев за один день, в Московской области — 1 148 зараженных за сутки.