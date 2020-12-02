Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном увольнении Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

По мнению Уткина, Газизов останется в должности до конца первой части сезона.

«Последняя игра в Питере. Ему надо обязательно туда съездить. Поискать свою перчатку. Она же там где-то валяется. Зима близко, рукам тоже нужно тепло», – написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Напомним, ранее появились слухи, что Газизов может покинуть «Спартак». На должность спортивного директора клуба был назначен экс-защитник Дмитрий Попов и, согласно информации СМИ, это не понравилось Газизову, он якобы поставил ультиматум руководству «Спартака».

Руководящую должность в столичном клубе может занять Зарема Салихова.